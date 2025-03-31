Yazıköy’de İki Ev Yangında Hasar Gördü

YANGINDA İKİ EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, Yazıköy köyünde meydana gelen yangında iki ev alevlerin etkisiyle kullanılamaz duruma geldi. Olayın detaylarına göre, Zehra Vatansever’e ait evin çatısında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın başladı.

ALEVLERİ GÖREN VATANDAŞLAR HAREKETE GEÇTİ

Kısa sürede büyüyen alevleri gören vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. Bunun üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangın, bitişikte bulunan iki katlı eve de sıçradı. Ekiplerin uzun mücadeleleri sonucunda yangın kontrol altına alındı. Ancak her iki evde de büyük çaplı hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebini belirlemek amacıyla detaylı bir inceleme başlatıldı.