Yazıköy’de Kaza, 1 Ölü, 4 Yaralı

YAZIKÖY’DE KAZA: 1 ÖLÜ, 4 YARALI

Burdur’un Yazıköy beldesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, dört kişi de yaralandı. Olay, akşam saat 19.10’da Burdur-Çardak Lavanta yolunun 5’inci kilometresinde gerçekleşti.

OLAYIN DETAYLARI

Edinilen bilgilere göre, Ramazan C. (48) yönetimindeki 15 HC 393 plakalı MG marka otomobil ile Ünal Demir (68) yönetimindeki 15 DN 688 plakalı Fiat Tofaş otomobili çarpıştı. Kaza sonucunda sürücü Ünal Demir ile birlikte Ramazan C. ve diğer araçta yolcu olarak bulunan Makbule C., Hakkı C. ve Defne C. yaralandı. Yaralılar, köylüler tarafından araçlardan çıkartıldıktan sonra her iki otomobil bir süre sonra alev alarak yanmaya başladı.

ACİL MÜDAHALE

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, sağlık ekiplerinin ilk müdahale sonrası yaralıları ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ağır yaralı olan Ünal Demir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İki otomobil de yangın sonucunda tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

KAZANIN NEDENİ VE İNCELEME

Kazanın, 15 DN 688 plakalı Fiat Tofaş otomobilin şerit ihlali yapması nedeniyle meydana geldiği iddia edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.