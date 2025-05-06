Yazılım İle İşler Kolaylaştı, Müşteriler Memnun

TEKNOLOJİYİ ÇAY OCAĞINA ENTEGRE ETMEK

Konya’da çay ocağında çalışan Übeyir Karakoca, kendi geliştirdiği yazılım sayesinde müşterilerine hizmet ediyor. Diyafon sisteminden kurtulduklarını ve yazılımın siparişlerin kendilerine doğrudan ulaşmasını sağladığını belirtiyor. Konya Tarihi Bedesten Çarşısı’ndaki çay ocağı, teknolojik bir dönüşüm geçirerek işlerini daha pratik hale getirdi.

YAZILIMLA SİPARİŞ YÖNETİMİ

Übeyir Karakoca, çay ocağına entegre ettikleri sistemi sayesinde müşterilerin telefonlarına ve bilgisayarlarına uygulama yüklediğini aktarıyor. Müşteriler siparişlerini giriyor ve çay ocağındaki ekranda bu siparişler görüntüleniyor. Karakoca, siparişleri hazırlayıp müşterilerine ulaştırdıklarını ve bu uygulama ile karışıklıkların önüne geçtiklerini ifade ediyor. “İşimiz kolaylaştı, siparişlerimiz hızlı gidiyor” diyor.

Karakoca, diyafon sistemi yüzünden bazen karışıklıklar yaşandığını dile getiriyor. Yeni sistemin bu karışıklıkları ortadan kaldırdığını, tarihi çarşıda geçmişte yeniliklere pek açık olmadıklarını ve bu süreci yavaşça başardıklarını aktarıyor. “Bu sistemi ilk görenler şaşırıyor” diyen Karakoca, “Sistem güzel işleyince hem biz mutlu olduk hem de müşterilerimiz memnun kaldı” şeklinde ifade ediyor.