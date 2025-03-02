Yazın Güneşli Antalya Sahilleri Dolu

MART AYIYLA BERABER DOLAN KONYAALTI SAHİLİ

Mart ayının gelmesiyle hava sıcaklıkları artış gösterirken, bu güzelliği değerlendiren Antalyalılar Konyaaltı Sahili’nde bir araya geldi. Güneşli havayı fırsat bilenler, yürüyüş yaparak veya sahilde dinlenerek zaman geçirdi. Ampute yüzücü olarak antrenman yapmak için sahili tercih eden Mikail Vural Köksal, “Antalya kışın bir başka, yazın bir başka güzel oluyor” sözleriyle bu durumu ifade etti.

BAHARA MERHABA DİYEN ANTALYALILAR

Türkiye’nin önde gelen turizm merkezi olan Antalya’da, Mart ayının gelmesiyle birlikte hava sıcaklıkları mevsim normallerine dönmeye başladı. Bahar havasının hissedildiği şehirde, yerel halk ve yabancı turistler, Pazar gününü Konyaaltı Sahili’nde yürüyüş yaparak doldurdu. Bazı vatandaşlar sahilde yürüyüş yapmayı tercih ederken kimileri yanlarında getirdikleri kamp sandalyeleriyle oturdu.

DENİZ SUYU SICAKLIĞI 18 DERECE

Antalya’da hava ve deniz suyu sıcaklığı 18 derece olarak ölçüldü. Mart ayı olmasına rağmen, sıcak havaya aldırış etmeden denize girenler de dikkat çekti. Ampute yüzücü Mikail Vural Köksal, sahildeki kalabalığın bu güzel havada arttığını vurguladı. “Denizi tarif edemem, bu bizde alışkanlık oldu. Yüzmeyi seviyorum, Antalya’yı da en çok bu yüzden seviyor yüzücüler. Yarışçı olduğum için antrenmanlarımı burada yapıyorum” ifadelerini kullandı.

ANTALYA’NIN DÖRT MEVSİMİ

Mikail Vural Köksal, Antalya’nın sunduğu çeşitliliğe dikkat çekerek, “Antalya kışın bir başka, yazın bir başka güzel oluyor. Antalya’da 4 mevsim bir arada var. Kar istersen şu karşı dağlar hep karlı, deniz istersen işte burası. İstediğin hayatın her türlüsünü yaşayabilirsin Antalya’da” dedi.