Yazının Farklı Türlerinde Lidya Özdemiroğlu

EDEBİYAT VE KELİMELER

“Edebiyatın hayatıma kattığı en güzel şey kelimelerle oyun oynayabilmek” diyen Lidya, kendi cümleleriyle kendini ifade ediyor. “Karşılaştırmalı Edebiyat eğitimi aldıktan sonra yazıyla ilgili birçok farklı alanda çalışmalar yaptım. Metin yazarlığı, şarkı sözü yazarlığı, nehir söyleşi ve hayalet yazarlık gibi yazının çeşitli türlerinde üretimlerde bulundum. Bir edebiyat dergisinde köşe yazarlığı yaparak, düşüncelerimi paylaşma ve ifade etme alanımı genişlettim.”

İLETİŞİM BECERİLERİ VE ESTETİK

Estetik bakış açısını dekoratörlük yaparak pratiğe döken Lidya, işletme ve kurumsal iletişim alanlarında edindiği deneyimlerle iletişim becerilerini güçlendirdi. “Yaptığım işlerin temeli hep bir temas var. İnsandan insana temas, dokularla ve malzemelerle temas, renklere ve kelimelere temas. Bu ilgi alanlarımı işime dönüştürebiliyor olmak büyük bir şans,” diyor. Bu süreçte, yargısız iletişim üzerine bir yöntem geliştirmeye çalıştığı dönemde kurumsal iletişim alanında çalışmaya başladı.

YARGISIZ İLETİŞİM YÖNTEMİ

Yargısız iletişim yöntemini kurumsal iletişime adapte ederek, iletişimi kurumdan bireye değil, insandan insana bir yapı üzerine inşa etmeyi esas alan Lidya, başlangıçta bu alanın beklentilerinden farklı göründüğünü kabul ediyor. Ancak süreç içinde ifade gücünü geliştirmeyi öğrendiğini dile getiriyor.