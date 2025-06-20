Yd-üfe Yıllık Yüzde 25,34 Arttı

YD-ÜFE’NİN YILLIK VE Aylık ARTIŞLARI

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), yıllık bazda yüzde 25,34 artış gösterdi. Ayrıca, aylık olarak da yüzde 2,40 oranında bir artış kaydedildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayına dair YD-ÜFE verilerini açıkladı. Bu verilere göre, YD-ÜFE Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,40 oranında artarken, bir önceki yılın Aralık ayına kıyasla yüzde 15,81 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 25,34 artış sergiledi. Bunun yanında, on iki aylık ortalamalara göre artış oranı yüzde 26,15 olarak belirlendi.

İMALAT SEKTÖRÜNDEKİ ARTIŞLAR

YD-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık artış yüzde 25,40 oranında gerçekleşti. Sanayi sektörlerinde yıllık değişimlerden; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 22,08 artış, imalatta ise yüzde 25,40 artış kaydedildi. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimlerine bakıldığında, ara mallarında yüzde 22,07, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 30,80, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 28,39, enerjide yüzde 0,40 ve sermaye mallarında yüzde 30,73 artış gerçekleşti.

Aylık DEĞİŞİMLERDEKİ Durum

YD-ÜFE imalat ürünlerinde aylık artış yüzde 2,36 olarak kaydedildi. Sanayinin iki sektöründeki aylık değişimlerde; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 4,66, imalatta ise yüzde 2,36 artış oldu. Ayrıca, ana sanayi gruplarının aylık değişimleri incelendiğinde, ara mallarında yüzde 1,71, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1,98, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,87, enerjide yüzde 3,53 ve sermaye mallarında yüzde 2,83 artış görüldü.