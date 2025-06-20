Notice: _load_textdomain_just_in_time işlevi yanlış çağrıldı. Translation loading for the td-cloud-library domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Ayrıntılı bilgi almak için lütfen WordPress hata ayıklama bölümüne bakın. (Bu ileti 6.7.0 sürümünde eklendi.) in /home/too/public_html/haberaktuel.com/wp-includes/functions.php on line 6121
Yd-üfe Yıllık Yüzde 25,34 Arttı
Haberler

Yd-üfe Yıllık Yüzde 25,34 Arttı

YD-ÜFE’NİN YILLIK VE Aylık ARTIŞLARI

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), yıllık bazda yüzde 25,34 artış gösterdi. Ayrıca, aylık olarak da yüzde 2,40 oranında bir artış kaydedildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayına dair YD-ÜFE verilerini açıkladı. Bu verilere göre, YD-ÜFE Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,40 oranında artarken, bir önceki yılın Aralık ayına kıyasla yüzde 15,81 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 25,34 artış sergiledi. Bunun yanında, on iki aylık ortalamalara göre artış oranı yüzde 26,15 olarak belirlendi.

İMALAT SEKTÖRÜNDEKİ ARTIŞLAR

YD-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık artış yüzde 25,40 oranında gerçekleşti. Sanayi sektörlerinde yıllık değişimlerden; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 22,08 artış, imalatta ise yüzde 25,40 artış kaydedildi. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimlerine bakıldığında, ara mallarında yüzde 22,07, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 30,80, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 28,39, enerjide yüzde 0,40 ve sermaye mallarında yüzde 30,73 artış gerçekleşti.

Aylık DEĞİŞİMLERDEKİ Durum

YD-ÜFE imalat ürünlerinde aylık artış yüzde 2,36 olarak kaydedildi. Sanayinin iki sektöründeki aylık değişimlerde; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 4,66, imalatta ise yüzde 2,36 artış oldu. Ayrıca, ana sanayi gruplarının aylık değişimleri incelendiğinde, ara mallarında yüzde 1,71, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1,98, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,87, enerjide yüzde 3,53 ve sermaye mallarında yüzde 2,83 artış görüldü.

ÖNEMLİ

Haberler

Kadın Yarışmacı, Kolay Soruda Elendi

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında, sunucu Oktay Kaynarca'nın sorusuna kadın yarışmacının verdiği yanıt izleyicileri şaşırttı. Cevap 4 olunca yarışmacı oyundan elendi.
Haberler

Feke’de Altınları İçin Vurulan Kadın Kaybetti

Adana'nın Feke ilçesinde ensesinden vurulmuş halde bulunan kadın, 151 günün ardından hayatını kaybetti. Cinayeti işleyen kişi, kadının altınlarını çaldıktan sonra Gaziantep'te yakalandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.