Yd-Üfe Yüzde 19,34 Arttı

YILLIK ARTIŞ VERİLERİ

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yıllık bazda yüzde 19,34 artarken, aylık yüzde 4,06 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verilerini kamuoyuna duyurdu. Verilere göre, YD-ÜFE, 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 4,06 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,32 artış ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,34 artış sağladı. Ayrıca, on iki aylık ortalamalara göre YD-ÜFE, yüzde 31,43 artış kaydetti.

SEKTÖREL DEĞİŞİMLER

YD-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık değişim ise yüzde 19,30 artış olarak belirlendi. Sanayinin iki sektörü olan madencilik ve taş ocakçılığında yıllık değişim yüzde 21,70, imalatta ise yüzde 19,30 artış göstermiştir. Ana sanayi gruplarına göre yıllık değişim; ara mallarında yüzde 18,41, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 22,03, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 20,82 artış olurken, enerjide yüzde 5,08 azalma, sermaye mallarında ise yüzde 23,24 artış gerçekleşti.

Aylık DEĞİŞİMLERİN ANALİZİ

YD-ÜFE imalat ürünlerinde aylık bazda ise yüzde 4,05 artış elde edildi. Sanayinin iki sektöründe, madencilik ve taş ocakçılığında aylık değişim yüzde 4,24, imalatta ise yüzde 4,05 artış gösterdi. Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerinde; ara mallarında yüzde 4,34, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 4,73, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 3,89 artış sağlandı. Enerjide yüzde 4,03 azalış, sermaye mallarında ise yüzde 5,38 artış tespit edildi.