YdD, Somali’de Sağlık Hizmetleri Sunacak

YERYÜZÜ DOKTORLARI DERNEĞİ SOMALİ’DE SAĞLIK HİZMETİ SUNUYOR

Yeryüzü Doktorları Derneği, gönüllü sağlık ekibi ile Somali’de kulak, burun ve boğaz alanında muayene ve ameliyat işlemleri gerçekleştirecek. Dernekten yapılan açıklamada, sağlık hizmetlerine erişimin sınırlı olduğu ülkelerde çalışan Yeryüzü Doktorlarının gönüllü sağlık uzmanlarının Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile işbirliği içinde Somali’ye gittiği ifade ediliyor.

SAĞLIK EKİBİ HARGEİSA’DA HİZMET VERECEK

Kulak burun boğaz cerrahı iki doktor öğretim üyesi, anestezi uzmanı ve teknikeri, iki ameliyathane hemşiresi ile iki proje koordinatöründen oluşan ekip, 13 Mayıs’a kadar Hargeisa kentinde sağlık hizmeti sunacak. Hargeisa’da tespit edilen 35 zorlu vakanın ameliyatları, bu ekip tarafından gerçekleştirilecek. Bu işlemler için gerekli tıbbi malzemelerin tamamı Türkiye’den tedarik edildi.