YDK, Tekin’e 15 Gün Süre Verdi

YDT TARAFINDAN BELİRLENEN DİSİPLİN SÜRECİ

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), mahkeme kararı ile CHP İstanbul İl Yönetimine geçici olarak atanan eski CHP Milletvekili Gürsel Tekin hakkında yürütülen disiplin sürecinin takvimini açıkladı. YDK, Tekin’e savunma yapması için toplamda 15 gün süre veriyor. Eğer Tekin sözlü savunma talep ederse, 26 Eylül’de yapılacak YDK toplantısında bu savunmayı gerçekleştirip görüşlerini ifade edebilecek.

TEKİN’İN DOSYASI GÖRÜŞÜLECEK

CHP Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) 2 Eylül’de aldığı kararla “parti disiplinini zedeleyen eylemleri” sebebiyle tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle YDK’ya sevk edilen Gürsel Tekin’in dosyası, 26 Eylül’de yapılacak YDK toplantısında detaylı bir şekilde ele alınacak. YDK Sekreteri Avukat Deniz Çakır imzasıyla Tekin’e ulaştırılan tebligatta, yazılı savunma için belirlenen 15 günlük sürenin hatırlatıldığı görüldü.

SAVUNMA HAKKI VE SONUÇLARI

Tebligatta ayrıca, belirtilen süreler içerisinde savunma yapılmaması ya da tebligatı kabul etmemesi durumunda, Gürsel Tekin’in savunma hakkından feragat etmiş sayılacağı ifade ediliyor. Eğer Tekin, belirtilen tarihte saat 13.00’te CHP Genel Merkezi’nde hazır bulunmazsa, disiplin süreci devam edecek.

ÖNEMLİ

Sungurlu’da Kaza, İki Kişi Yaralandı

Sungurlu'da bir otomobilin takla atması sonucu iki kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri ulaşırken, yaralıların durumu stabil.
Yangın Kontrol Altına Alındı, Dönüşler Başladı

Kastamonu'nun Araç ilçesindeki orman yangınları kontrol altına alındı. Tahliye edilen 9 köyün sakinleri, evlerine dönüş yapmanın sevincini yaşıyor ve yangınla mücadele edenlere teşekkür ediyor.

