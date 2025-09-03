Ydk, Tekin’e 15 Gün Süre Verdi

CHP YÜKSEK DİSİPLİN KURULU TAKVİMİ AÇIKLADI

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, mahkeme kararı ile CHP İstanbul İl Yönetimine geçici olarak atanan eski CHP Milletvekili Gürsel Tekin hakkında yürütülen disiplin süreci ile ilgili takvimi duyurdu. YDK, Tekin’e yazılı savunma yapması için 15 gün süre veriyor. Ayrıca, Tekin, sözlü savunma yapmak isterse 26 Eylül’deki YDK toplantısında sözlü savunma hakkına sahip olacak.

PARTİ DİSİPLİNİ ZEDELEYEN EYLEMLERİN GEREKÇESİ

CHP Merkez Yönetim Kurulu’nun 2 Eylül’de yaptığı toplantıda, “parti disiplinini zedeleyen eylemler” sebebiyle Gürsel Tekin’in tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle YDK’ya sevk edilmesine karar verilmişti. Tekin’in dosyası, 26 Eylül’deki kurul toplantısında gündeme alınacak. YDK Sekreteri Avukat Deniz Çakır imzası ile Tekin’e gönderilen tebligatta, yazılı savunma için 15 gün süresi olduğu hatırlatıldı.

SAVUNMA HAKKI VE SÜRELER

Eğer Tekin, sözlü savunma yapmak isterse, 26 Eylül saat 13.00’de CHP Genel Merkezi’nde hazır bulunabileceği belirtildi. Tebligatta ayrıca, belirtilen süreler içinde savunma yapılmaması ya da tebligatın kabul edilmemesi durumunda Tekin’in savunma hakkından feragat etmiş sayılacağı ifade ediliyor. Bu gelişmeler, CHP içindeki disiplin sürecinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor.