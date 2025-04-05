Yds Sonuçları Açıklandı. Ösym Sitesinden Öğrenilebilir

2025 YDS VE E-YDS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yılda iki kez düzenlenen Yabancı Dil Tespit Sınavı’nın (YDS) ilk oturumuna yönelik başvurular 22-29 Ocak tarihleri arasında alındı. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından 2025 YDS, 9 Mart 2025 tarihinde gerçekleşti.

E-YDS İNGİLİZCE SINAV SONUÇLARI DA ERİŞİME AÇILDI

ÖSYM’nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 5 Nisan’da uygulanan 2025 Elektronik Yabancı Dil Sınavı’nın (e-YDS 2025/3 İngilizce) değerlendirme süreci sona erdi. Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifrelerini kullanarak öğrenebilecek.

SONUÇLARA NASIL ULAŞILIR?

Sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM’nin sonuç sorgulama sayfasına girerek gerekli bilgileri doldurmalı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar, dil yeterliliklerini resmi olarak belgeleme fırsatı bulacak.