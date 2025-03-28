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YDS Sonuçları ÖSYM Ekranında Açıklandı

YDS SONUÇLARI ERIŞIME AÇILDI

ÖSYM tarafından düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçları artık erişime açıldı. Sınava katılan binlerce aday, puanlarını ve doğru-yanlış sayılarını öğrenmek amacıyla YDS sonuç sorgulama ekranına yöneliyor.

AÇIKLAMALAR VE GİRDİKLERİ BİLGİLER

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday işlemleri şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınav sonuç belgelerine ulaşabiliyor. Peki, YDS sonuçları nasıl ve nereden öğreniliyor? İşte YDS puan hesaplamasıyla ilgili detaylar ve ÖSYM sonuç ekranı linki.

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