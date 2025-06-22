YDT 22 Haziran 2025’te 15:45’te

YDT BAŞLANGIÇ SAATİ

Adayların sınav günü mağdur olmaması için YDT saat kaçta başlayacak sorusuna doğru cevap bilmeleri oldukça önemli. Özellikle “2025 YDT kaç dakika sürecek?” sorusu, sınav süresini etkin bir şekilde kullanmak isteyen öğrenciler için kritik bir öneme sahip. Peki, YDT saat kaçta başlayacak? 2025 YDT kaç dakika sürüyor? İşte yanıtlar…

YDT TARİHİ VE SÜRESİ

2025 YKS çerçevesinde gerçekleştirilecek olan YDT (Yabancı Dil Testi), 22 Haziran 2025 Pazar günü saat 15:45’te başlayacak. Bu bilgi, ÖSYM’nin resmi sınav takviminde yer alıyor. YDT’nin toplam süresi 120 dakika, yani 2 saat olarak belirlenmiş. Adaylar, bu süreç zarfında sınav ortamında kalmak zorunda.

SINAV KURALLARI

Sınav kurallarına göre, adayların ilk 90 dakika boyunca ve sınavın son 15 dakikasında sınav salonunu terk etmeleri yasak. Bu kurallar, sınavın düzenli bir şekilde geçmesini sağlamak ve güvenliği artırmak için uygulanıyor. Adayların bu bilgilere dikkat etmesi, sınav sürecinde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçecektir.