YeClub, 4,7 Milyar TL Tasarruf Sağladı

YECUB’UN BAŞARILARI VE BÜYÜMESİ

Yemeksepeti’nin sadakat programı olan YeClub, kullanıcılara sunduğu indirim kuponları ve puanlarla birlikte toplamda 4,7 milyar TL’lik bir değer yaratarak, Türkiye’nin önemli sadakat platformlarından biri haline geldi. Yemeksepeti, YeClub’ın ikinci yılına girdiğinde, hem üye sayısında önemli bir artış hem de kullanıcılarına sağladığı avantajlarda rekor seviyelere ulaştı. Bu program, Türkiye genelinde milyonlarca kullanıcı için değerli bir tasarruf aracı olarak dikkat çekti.

ÜYE SAYISINDA REKOR BÜYÜME

YeClub, ilk yılını 6,5 milyon üye ile kapatırken, ikinci yılında üye sayısını yüzde 69 artırarak 11 milyon aktif üyeye ulaştı. Bu büyüme, programın kullanıcılar tarafından nasıl benimsendiğini ve sunduğu avantajların değerliliğini ortaya koyuyor. Üye sayısındaki bu istikrarlı artış, kullanıcıların sipariş sıklıklarına da yansıdı. Program üyelerinin sipariş sıklığı, programın ikinci yılında yüzde 10 artış gösterdi.

KULLANICILARA EKONOMİK FAYDA

YeClub’ın sağladığı ekonomik fayda da dikkat çekici seviyelere ulaştı. İlk yılında 1 milyar TL’lik indirim sunan program, ikinci yılında bu rakamı yaklaşık 5 katına çıkararak toplamda 4,7 milyar TL değer oluşturdu. İkinci yılda en fazla YemekPuan kazanan bir üye, 8 bin 120 TL değerinde puan biriktirerek geçen yılın 6 bin 605 TL’lik rekorunu geride bıraktı.

ANADOLU’DA GÜÇLÜ BÜYÜME

YeClub, ikinci yılında yalnızca büyük şehirlerde değil, Anadolu’da da yoğun ilgi gördü. İstanbul, Ankara ve İzmir’deki büyümesini sürdüren program, Anadolu illerinde de kullanım oranlarını artırdı. Eskişehir, yüzde 102,1 ile en fazla büyüyen il olurken; Mersin, Muğla, Adana ve Bursa gibi şehirlerde de yüzde 60’ın üzerinde büyüme kaydedildi.

KULLANICI TERCİHLERİ VE GELECEK HAZIRLIĞI

YeClub kullanıcılarının mutfak tercihleri de bu yıl netleşti. En çok tercih edilen mutfak türleri, döner, kebap ve Türk mutfağı olarak belirlendi. Pizza, bir önceki yılın popüler yemeklerinden biri olmasına rağmen bu yıl dördüncü sırada yer aldı. Yemeksepeti Market ve Yemeksepeti Mahalle hizmetlerine olan ilgi de artırdı. Bu platformlardan kupon kullanarak verilen siparişler, ilk yıla kıyasla 1,6 katına çıktı.

Program, üçüncü yılına girerken kullanıcı geri bildirimlerini dikkate alarak yeni hedefler belirliyor. Yemeksepeti, kullanıcıların görev ve ödüllere ek bir adım atmadan, kendiliğinden dahil olabileceği yeni bir deneyim üzerinde çalışıyor. Ayrıca, kazanılan puanların harcanabileceği “Yedükkan” platformunu daha zengin ve çeşitli bir yapıya kavuşturmayı hedefliyor.