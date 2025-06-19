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YEDAM, Bağımlılıkla Mücadele İçin Bilgilendirdi

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE PROGRAMI

Muş Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) çalışanları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki 90 personeli bağımlılıkla mücadele hizmetleri hakkında bilgilendirdi. Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen etkinlikte sosyal hizmet uzmanı Esra Koçbay, YEDAM’ın alkol, madde, tütün, kumar ve teknoloji bağımlılığına yönelik sunduğu ücretsiz ve gizliliğe dayalı profesyonel destek hizmetini tanıttı.

DESTEK HİZMETLERİ HAKKINDA BİLGİLER

Koçbay, bağımlı bireylerin ilk adım olarak 115 numaralı danışma hattını arayarak randevu oluşturmaları gerektiğinin altını çizdi. “Tedavi sürecinin ilk adımı danışanların bu hattı aramalarıyla başlıyor. Tüm hizmetlerimiz ücretsiz ve gizlilik esasına dayalı şekilde yürütülüyor. Danışan yönlendirmeleri ise bu noktada büyük önem taşıyor.” diyerek, sunumunu sürdürdü. Program sonunda Koçbay, katılımcılardan gelen soruları yanıtlayarak, onları YEDAM’a davet etti.

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