YEDAM Tanıtımı TOGÜ Hastanesi’nde Gerçekleşti

YEDAM TANITIMI YAPILDI

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi’nde Yeşilay Eğitim ve Danışmanlık Merkezi’nin tanıtımı gerçekleştiriliyor. Yeşilay Tokat Şubesi, TOGÜ’de YEDAM ile ilgili bilgi vermek amacıyla bir etkinlik düzenliyor.

HASTANE PERSONELİNE BİLGİ VERİLDİ

Etkinlik sırasında hastane çalışanlarına ve hemşirelere YEDAM hakkında detaylı bilgiler sunuluyor. Ayrıca, YEDAM’ın tanıtım broşürleri vatandaşlara dağıtılıyor ve bilgilendirme amacıyla hastanenin çeşitli alanlarına afişler asılıyor.