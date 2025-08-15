Haberler

YEDAM Tanıtımı TOGÜ Hastanesi’nde Gerçekleşti

YEDAM TANITIMI YAPILDI

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi’nde Yeşilay Eğitim ve Danışmanlık Merkezi’nin tanıtımı gerçekleştiriliyor. Yeşilay Tokat Şubesi, TOGÜ’de YEDAM ile ilgili bilgi vermek amacıyla bir etkinlik düzenliyor.

HASTANE PERSONELİNE BİLGİ VERİLDİ

Etkinlik sırasında hastane çalışanlarına ve hemşirelere YEDAM hakkında detaylı bilgiler sunuluyor. Ayrıca, YEDAM’ın tanıtım broşürleri vatandaşlara dağıtılıyor ve bilgilendirme amacıyla hastanenin çeşitli alanlarına afişler asılıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Yalova’da Arazi Yangınları Kontrol Altında

Yalova'da başlayan ve Çınarcık ile Çiftlikköy ilçelerine yayılan arazi yangınları, AFAD ve itfaiye ekiplerinin etkili müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları tamamlandı.
Haberler

Düzce’de Cinayet Zanlısı Tutuklandı

Düzce'de evinde ölü bulunan İsa Şahin'in cinayet şüphesiyle aranan E.K. tutuklandı. İncelemeler, Şahin'in vücudunda kesiklerin bulunduğunu ortaya koydu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.