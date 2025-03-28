YEDAŞ, Bayramda Kesintisiz Hizmet Sunacak

YEDAŞ, RAMAZAN BAYRAMI’NDA KESİNTİSİZ HİZMET SUNACAK

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ), Ramazan Bayramı boyunca kesintisiz hizmet sunmak için 7/24 hazır olacak. Samsun, Ordu, Sinop, Amasya ve Çorum illerinde toplam 3,2 milyon kişiye elektrik dağıtım hizmeti veren YEDAŞ, bayram hazırlıklarını tamamladı. Kaliteli ve sürdürülebilir enerji sağlamak için bayram süresince görev yapacak ekipler, olası arızalara hızlı müdahalede bulunmak için sahada aktif olacak.

MUHTEMEL ARIZALARA HIZLI MÜDAHALE

Bu süreçte, 663 arıza onarım personeli, 264 araç ve 71 nöbetçi amir, bayram boyunca sürekli olarak hazır bulunacak. Böylece oluşabilecek her türlü arızaya hızlı ve etkili bir müdahale sağlanarak enerji hizmetleri kesintisiz devam edecek. Ana kontrol merkezleri ve SCADA sistemi, enerji tüketimindeki değişiklikleri anlık olarak takip edecek. Potansiyel arızaların önüne geçebilmek amacıyla Operasyon Merkezi’nde kurulan 45 kişilik ekip, sistem üzerinden uzaktan müdahale yapacak. Yerinde müdahale gerektiren durumlarda ise en yakın bakım onarım ekibi ilgili bölgeye hızla yönlendirilecek.

KESİNTİ HİZMETLERİNE HAZIRLIK

Ayrıca, 129 jeneratör, dağıtım şebekesindeki kesintilere karşı kritik noktalarda konumlandırılacak. Bayram süresince planlı kesintilere gidilmeyecek ve vatandaşlara kesintisiz hizmet verilecek. YEDAŞ Genel Müdürü Yunus Emre Bilgi, yapılan önlemler hakkında “Öncelikle herkesin Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bayram boyunca müşterilerimizin enerji ihtiyacını en iyi şekilde karşılamak için tüm enerjimizle sahadayız. Muhtemel arızalara karşı jeneratörlerimiz, saha ekiplerimiz ve uzaktan müdahale sistemlerimizle her an hizmete hazırız. Müşterilerimizin memnuniyeti her zaman önceliğimizdir” ifadelerini kullandı.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNE ÖNEM VERİLİYOR

Müşteri memnuniyetini ön planda tutan YEDAŞ, bayram süresince çağrı merkezindeki temsilci sayısını artırarak taleplere daha hızlı yanıt verecek. Müşteriler, 186 Çağrı Merkezi, 0530 10 60 186 numaralı WhatsApp hattı ve X (Twitter) destek hesabı üzerinden talep ve şikayetlerini iletebilecek. Ramazan Bayramı süresince kesintisiz enerji arzı sağlamak için gereken tüm önlemleri alan ekipler, kaliteli ve sürdürülebilir hizmet anlayışıyla çalışmalarına devam edecek.