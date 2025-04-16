YEDAŞ, Gençlerle Kariyer Fuarında Buluştu

GENÇ YETENEKLERLE BULUŞMA NİYETİ

Samsun’da bulunan elektrik dağıtım şirketi, Orta Karadeniz Kariyer Fuarı’nda genç yeteneklerle bir araya geldi. Yeşilırmak Elektrik Dağıtım Şirketi A.Ş. (YEDAŞ), 14-15 Nisan tarihlerinde düzenlenen Orta Karadeniz Kariyer Fuarı’na (OKAF’25’) katılım sağladı. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin koordinesinde ve “Yetenek Her Yerde” temasıyla Türkiye genelinde düzenlenen bölgesel kariyer fuarlarının Orta Karadeniz etabı, Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nde yoğun katılım ile gerçekleştirildi. YEDAŞ, fuar alanında önemli firmalardan biri olarak öğrenciler ve yeni mezunlarla doğrudan iletişim imkanı buldu. İnsan kaynakları ekibi, standı ziyaret edenlere şirketin işe alım süreçleri, staj imkanları ve yetenek programları hakkında detaylı bilgilendirme yaptı. Fuara katılan gençler, doğrudan iş ve staj başvurusu yapma şansı elde etti. Şirket temsilcileri, kariyer fuarlarının genç yeteneklerle buluşma ve onların beklenti ve hedeflerini anlama açısından büyük bir öneme sahip olduğuna vurgu yaptı. YEDAŞ, geleceğin profesyonellerine kariyer yolculuklarında rehberlik etmeyi ve sektörün ihtiyaç duyduğu yetenekleri erken aşamada tanıyıp gelişim fırsatları sunmayı temel hedefleri arasında görüyor. Bu çerçevede üniversitelerle iş birliğine ve genç yetenek programlarına öncelik veriliyor.

BU FUARIN ÖNEMİ

Kariyer fuarına yönelik değerlendirmelerde bulunan YEDAŞ İnsan Kaynakları Koordinatörü Serkan Aydın, “Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Samsun Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen bu anlamlı etkinliğe katılmaktan memnuniyet duyduk. Kurumumuzu ve sunduğumuz kariyer fırsatlarını genç yeteneklere tanıtma şansı bulduğumuz bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederiz. 2025 yılı içinde katıldığımız beşinci kariyer fuarı olması nedeniyle bizim için ayrı bir anlam taşıyor. Benzer etkinliklerde gençlerle bir araya gelmeyi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu. Gençlerin kariyer gelişimini desteklemeye devam eden YEDAŞ, geleceğin iş gücüne yatırım yapma vizyonuyla her fırsatta gençlerle buluşmaya devam edeceğini açıkladı.