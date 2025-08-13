YEDAŞ, Ordu’daki çocuklara etkinlik düzenledi

ETKİNLİK YAPILDI

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ), Ordu’daki fındık hasadında görev alan mevsimlik tarım işçilerinin konakladığı METİP alanındaki çocuklar için bir etkinlik düzenledi ve onlara keyifli anlar yaşattı. Her yaz, Doğu ve Güneydoğu illerinden gelen mevsimlik tarım işçileri, fındık hasadı süresince Ordu’daki METİP alanlarında konaklıyor. Bu dönemde çocuklarının eğitimlerini sürdürmeleri amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından yürütülen projede, Pikolo Derneği uygulayıcı kuruluş olarak görev alıyor. Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle 4-15 yaş arasındaki çocuklara Türkçe, matematik, İngilizce, resim, müzik ve okul öncesi dersler veriliyor. YEDAŞ da geçen yıl olduğu gibi bu yıl projeye destek sunarak çocuklara keyifli bir gün yaşattı.

ETKİNLİKTE YER ALAN AKTİVİTELER

Etkinliğe katılan YEDAŞ ekipleri, yanlarında getirdikleri toplar ve balonlarla çocukların yüzlerini güldürdü. Profesyonel tiyatroculardan oluşan ekip, sahne performansları ile birbirinden eğlenceli yarışmalar ve dans gösterileri sunarak çocukların günlerine canlılık kattı. Eğitimlerinden uzak kalmamaları adına gerçekleştirilen projeyle minikler, bu etkinlikle oyun oynayarak ve birlikte vakit geçirerek günlerini dolu dolu değerlendirdi. YEDAŞ Ordu Bölge Müdürü Mustafa Öztürk, çocuklara yönelik yapılan etkinliğin kendileri için mutluluk verici olduğunu dile getirdi. Öztürk, “Hizmet verdiğimiz bölgelerde yalnızca elektrik dağıtım hizmeti sunmakla kalmıyor; insana, doğaya ve yaşama dokunan projelere de önem veriyoruz. Mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının eğitimden uzak kalmaması için yürütülen bu değerli çalışmaya katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Onların gözlerindeki ışık ve gülüşleri, tüm emeklerimizin en kıymetli karşılığı oldu” şeklinde konuştu.

BREMEN MIZIKACILARI GÖSTERİSİ

Etkinliğin en fazla ilgi gören bölümlerinden biri, çocuklar için sahnelenen “Bremen Mızıkacıları” tiyatro gösterisiydi. Renkli kostümlerle sunulan oyun, minik izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Çocuklar, tiyatronun ardından müzik eşliğinde oynanan çeşitli oyunlara katılarak birlikte dans etti ve günün enerjisini paylaşarak eğlenceli anlar yaşadı.