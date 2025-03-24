YEDAŞ, Yaşlılar İçin Anlamlı Ziyaretler Yaptı

YAŞLILARA SAYGI HAFTASI ETKİNLİKLERİ

YEDAŞ, Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla, Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde huzurevlerini ziyaret etti. Genel Müdür Yunus Emre Bilgi, “Toplumsal değerlerimize sahip çıkmak, bizim için büyük bir sorumluluk” diyor. Şirketin bölge müdürleri, huzurevi ziyaretlerinde yer aldı ve sakinlerle bir araya geldi.

HUZUREVİ SAKİNLERİYLE BULUŞMA

Ziyaretler sırasında, huzurevi sakinleri sıcakkanlı bir şekilde karşılandı. Uzun süren sohbetler ile onların anıları ve yaşam tecrübeleri dinlendi. Ayrıca, küçük hediyeler takdim edilerek huzurevi sakinlerinin yüzlerinde tebessüm oluşturuldu. Huzurevi yetkilileri, gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti. Bu etkinlikler, huzurevi sakinleriyle bağların güçlenmesine yönelik farkındalık yarattı.

GELECEK YILLARDA DA DEVAM EDECEK

YEDAŞ Genel Müdürü Yunus Emre Bilgi, ziyaretler hakkında yaptığı açıklamada, “Toplumsal değerlerimize sahip çıkmak, bizim için büyük bir sorumluluk. Bu ziyaretlerle onların hayatlarına küçük de olsa bir dokunuş yapabiliyorsak, bizim için en büyük mutluluk budur” diyor. Şirket yetkilileri, bu ziyaretlerin her yıl düzenli olarak devam edeceğini belirtti. Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında yapılan bu önemli etkinlik, toplumda geniş bir farkındalık oluşturdu.