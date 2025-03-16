Yedi Başak 5 Bin Yetimi Ağırladı

RAMAZAN’DA YETİMLER İÇİN BİR ARAYA GELİNDİ

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, 15 Mart Dünya Yetim Günü’nde dünyada 5 bin yetim çocuk ve ailesini iftar sofralarında topladı. Amaç, Ramazan ayının bereketini paylaşmak ve bu çocuklara yalnız olmadıklarını hissettirmek. Kardeşlik ve dayanışma ruhunun ön planda olduğu bu özel günde, yetim çocuklar birlikte iftar yapmanın mutluluğunu yaşadı ve düzenlenen etkinliklerle eğlenceli anlar geçirdi.

DÜNYA ÇAPINDA YETİMLERE DESTEK

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, 15 Mart Dünya Yetim Günü kapsamında 5 bin yetim ve ailesiyle iftar programları düzenledi. Bu etkinlikler Türkiye, Gazze, Suriye, Yemen, Afganistan, Bangladeş (Arakan), Lübnan ve Afrika’nın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirildi. Ramazan’ın bereketini ve dayanışmasını yetim çocuklarla paylaşan dernek, özel etkinlikler ile onların yüzlerini güldürdü. Yüz boyama etkinliği ve eğlenceli oyunlarla keyifli vakit geçiren çocuklar, iftar sonrası yapılan etkinliklerle de unutulmaz anlar yaşadı.

DESTEKLEYİCİ PROJELER VE ANLAMLI PAYLAŞIMLAR

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği yetkilileri, iftar öncesinde yetim çocuklara ve ailelerine yönelik projeler hakkında bilgi verdi. Programda söz alan yetim anneleri, kendilerini yalnız hissetmediklerini ve gördükleri destekten ötürü minnettar olduklarını belirtti. Bu anlamlı iftar yemeği, hayırseverlerin katkılarıyla gerçekleştirildi ve dernek, bağışçılarının desteğiyle yetim çocukların geleceğini şekillendirmeye devam ediyor. Uzun yıllardır insani yardım faaliyetleri yürüten dernek, sevgi, şefkat ve merhameti esas alarak yetim çocuklara yönelik birçok kalıcı projeye imza attı.

– GAZİANTEP