Yedi Başak Derneği, toplantı düzenledi

KOORDİNASYON GÜÇLENDİRME AMAÇLI TOPLANTI

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, Türkiye genelindeki temsilcilikleri ile iş birliğini artırmak, kurumsal gelişim süreçlerini değerlendirmek ve yeni döneme yönelik stratejiyi belirlemek için 31 Ağustos’ta Mardin’de kapsamlı bir istişare toplantısı düzenledi. Toplantıya Yedi Başak Genel Başkanı Av. İsmet Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri, temsilcilik sorumluları ve birim yetkilileri katılım sağladı.

AÇILIŞ KONUŞMASINDA TEMSİLCİLİKLERİN ÖNEMİ VURGULANDI

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Yedi Başak Genel Başkanı Av. İsmet Yıldırım, derneğin bugüne kadar yürüttüğü insani yardım faaliyetlerinin bir özetini sundu ve temsilciliklerin sahadaki öneminin altını çizdi. Yıldırım, “Temsilcilikler yalnızca uygulayıcı birimler değil, aynı zamanda derneğin büyüme vizyonunu taşıyan en önemli yapılar” ifadesini kullandı.

Toplantının ilerleyen kısmında Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kurşunlu “İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim” konulu sunumunda, insan kaynağının güçlendirilmesi, temsilciliklerin kurumsal kapasitelerinin artırılması ve sürdürülebilirlik ile ilgili adımlar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ardından birim sorumluları, idari işleyişin şeffaflığı ve hesap verebilirliği üzerine bilgiler paylaştı. Proje sunumlarında derneğin aktif faaliyetleri, ulaşılan bölgeler ve sağlanan yararlarla ilgili bilgiler aktarıldı. Medya Birimi ise sosyal medya çalışmalarının etkisi ve yenilikçi iletişim yöntemleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

ORTAK AKIL VE KATILIMCI YAKLAŞIM SÜREÇLERİ

Programın etkileşimli oturumlarında temsilciler, sahadaki deneyimlerini paylaşarak ortaya çıkan sorunları ve çözüm önerilerini dile getirdi. Katılımcıların görüş ve önerileri, toplantıyı daha kapsayıcı bir hale getirdi. Toplantının sonunda, iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesinin Yedi Başak’ın kurumsal kapasitesini artıracağı ve insani yardım faaliyetlerinin daha geniş alanlara ulaşmasını sağlayacağı vurgulandı.