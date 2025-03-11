PROJENIN KAPSAMI

Niğde’de görev yapan sosyal bilgiler öğretmeni Mihraç Kulu’nun liderliğini üstlendiği ‘Yedi Bölge, Tek Ses: İstiklal Marşı’ projesi, Türkiye’nin yedi bölgesinde on şehirde gerçekleştirildi. Proje çerçevesinde, öğrenciler bulundukları şehirlerde çektikleri videolarla İstiklal Marşı’nı okudu ve milli birlik ruhunu ekranlara taşıdı.

DAYANIŞMA ÖRNEĞİ

Mihraç Kulu, projenin hayata geçirilmesi için Türkiye genelindeki meslektaşlarıyla iletişim kurarak büyük bir dayanışma gösterdi. Öğretmenler ve velilerin katılımıyla gerçekleşen bu etkinlik, öğrencilere milli marşlarını okumanın gururunu ve heyecanını yaşatırken, izleyicilere de duygusal anlar yaşattı. Projeye Muğla ve Isparta’dan Bilal Baysan, Kocaeli’den Arzu Sune, Osmaniye’den Ebrar Cihangir Alagöz, Ankara’dan Dilek Mencik, Gaziantep’ten Ziya Sansur, Bitlis Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden bir öğretmen, Bingöl’den Baran Tigan ve Ordu’dan Hatice Engür katıldı.

TEŞEKKÜR VE GURUR DOLU SÖZLER

Mihraç Kulu, projeye destek veren öğretmen arkadaşlarına, velilere ve öğrencilere teşekkür ederek, “Bu anlamlı projede emeği geçen herkese minnettarım. İstiklal Marşı’mız, bağımsızlığımızın ve milli birlik ruhumuzun en güzel ifadesidir. Öğrencilerimizin bu coşkuya ortak olması bizi gururlandırdı” dedi.