Yedi Öğrenciye Hafızlık Töreni Yapıldı

ŞALPAZARI’NDA İCAZET TÖRENİ DÜZENLENDİ

Trabzon’un Şalpazarı ilçesindeki Sütpınar Kur’an Kursu’nda hafızlık eğitimini tamamlayan 7 öğrenci için icazet töreni yapıldı. Tören, Sütpınar Merkez Camisi’nde Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı ve dua ile devam etti.

ÖĞRENCİLERE HAFIZLIK BELGELERİ VERİLDİ

İl Müftüsü İsmail Çiçek, törende öğrencilere hafızlık belgelerini takdim etti. Programa, Kaymakam Vekili Ferhat Vardar, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, Belediye Başkanı Refik Kurukız, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Karaman ve diğer yetkililer katıldı.

Malatya’da İki Araç Çarpıştı, İki Yaralı

Malatya-Elazığ karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine ulaştı.
Malatya’da Trafik Kazası Oldu

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bir trafik kazasında hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı. Facia sonucunda dört kişi yaşamını yitirirken, yaralılar hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

