Yedidağ Spor Kulübü 2. Oldu

BAŞARIYLA TAMAMLANAN SEZON

Yedidağ Spor Kulübü’nün Minik Erkek Voleybol Takımı, Ankara Minik Erkekler Voleybol Ligi’nde topladığı 26 puanla sezonu 2. sırada tamamladı. Ligin sona ermesiyle birlikte, takım 14 maçın 12’sinde galibiyet elde ederek bu puana ulaştı. Genç sporcuların gelişimi açısından kaydedilen bu başarı, Yedidağ Spor Kulübü için önemli bir adım oldu.

TAKIMIN PERFORMANSINDAN MEMNUNİYET

Kulüp Kurucusu Murat Yedidağ, sezon boyunca sergilenen performanstan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yedidağ yaptığı açıklamada, “Çok güzel ve çekişmeli bir sezonu Minik Erkeklerde geride bırakıyoruz. Sezon başında oluşturduğumuz bu güzel kadro ile Ankara ikincisi olduk. Takımımızda mücadele eden tüm sporcularımıza, antrenörlerimize ve ailelerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Bu başarı, kulübün altyapıya verdiği önemi bir kez daha gösteriyor.

GÜÇLÜ TEMELLERİN YARATILMASI

Minik voleybolcuların bu sezon sergilediği performans, sonraki sezonlar için de güçlü bir temel oluşturuyor. Yedidağ Spor Kulübü, geleceğe umutla bakarken, genç sporcuların kazanımları ve gelişim potansiyeli, kulübün hedefleri doğrultusunda büyük bir fırsatlar sunuyor.