Yedidağ Spor Kulübü, Ankara İkincisi Oldu

YEDIDAĞ SPOR KULÜBÜ BAŞARILI SEZONU TAMAMLADI

Yedidağ Spor Kulübü Minik Erkek Voleybol Takımı, Ankara Minik Erkekler Voleybol Ligi’nde 26 puan toplayarak sezonu 2. sırada tamamladı. Lige son veren karşılaşmalar, hafta sonu oynandı. Kulüp, lig boyunca gösterdiği üstün performansla dikkat çekti ve oynadığı 14 maçın 12’sini kazanarak toplamda 26 puana ulaştı. Genç sporcuların gelişimi açısından önemli bir başarı elde eden Yedidağspor, ligi 2. bitirerek büyük bir mücadele örneği sundu.

TAKIM PERFORMANSINDAN MEMNUNİYET

Kulüp Kurucusu Murat Yedidağ, takım performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yedidağ, “Çok güzel ve çekişmeli bir sezonu Minik Erkeklerde geride bırakıyoruz. Sezon başında oluşturduğumuz bu güzel kadro ile Ankara ikincisi olduk. Takımımızda mücadele eden tüm sporcularımıza, antrenörlerimize ve ailelerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Yedidağspor’un bu başarısı, altyapıya verilen önemin bir göstergesi olurken, kulüp geleceğe umutla bakıyor.

GÜÇLÜ BİR TEMEL OLUŞIYOR

Minik voleybolcuların gösterdiği performans, önümüzdeki sezonlar için güçlü bir temel oluşturuyor. Yedidağ Spor Kulübü, genç bireylerin sadece spor becerilerini değil, aynı zamanda takım ruhunu ve disiplinini de geliştirmeye devam ediyor. Bu başarı, kulübün gelecekteki hedefleri için önemli bir adım niteliği taşıyor.