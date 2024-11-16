Yediemin Araçları Artık Satışta!

YENİ DÜZENLEME İLE ARAÇLAR SATIŞA ÇIKACAK

Uzun bir süre bekletilen ve hurdaya dönüşmek üzere olan milyonlarca dolarlık araç, 9. Yargı Paketi ile birlikte satışa sunulacak. Yediemin otoparklarında kaderine terk edilen araçlara ilişkin, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’nda önemli bir değişiklik yapıldı. Bu düzenleme sayesinde, yediemin otoparklarındaki uzun süre kalan araçlar, belirli bir süre sonra açık artırmayla satışa çıkarılacak.

ARAÇLARIN SATIŞINA YENİ KURALLAR GETİRİLDİ

Yediemin otoparklarında uzun zamandır bekleyen ve sahipleri tarafından talep edilmeyen araçlarla ilgili yeni bir düzenleme hayata geçirildi. Bu düzenleme ile, trafikten menedilen ve altı ay boyunca sahipleri tarafından alınmayan araçlar artık satışa sunulacak. Geçen düzenleme ile trafikten men edilen bu araçların satışı kolaylaştırıldı. Satıştan elde edilen gelir, aracın haciz, MTV borcu ve cezalarının ödenmesinde kullanılacak. Kalan miktar ise aracın eski sahibine iade edilecek.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİNDEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Ankara Otoparkçılar Derneği Başkanı Rasim Uluç, yaptığı açıklamada, bu düzenlemenin sektörde önemli bir gelişme olduğunu vurguladı. Uluç, “Yıllardır otoparklarımızda bekleyen araçlar hem bizim hem de devletimiz için büyük bir kayıptı. Bu düzenleme sayesinde hem araçlar ekonomiye kazandırılacak hem de otoparklarımız boşaltılacak.” dedi. Yedieminlerde toplamda 2 milyon aracın bulunduğunu, bunun yaklaşık olarak 20 milyon dolara tekâmül ettiğini ifade eden Uluç, 20 bin dolarlık bir servetin araba mezarlığında beklediğine dikkat çekti.

Uluç, hurdaya dönmüş araçlara alıcı çıkmazsa bu araçların makine-kimya endüstrisine kilo ile satılacağını belirtti. “Makine-kimya endüstrisi için yurtdışından hurda araç ithal ediyoruz. Hurda ithalatı azalmış olacak” şeklinde konuşan Uluç, 9. Yargı Paketi ile yediemin otoparklarındaki araç satışına yönelik atılan bu adımın, hem devlet hem de vatandaşlar için önemli kazançlar sağlayacağını sözlerine ekledi. Bu sayede, milyonlarca dolarlık araçlar hurdaya gitmekten kurtulacak ve ekonomik canlılık artacak.