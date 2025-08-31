Gündem

Yediemin Deposunda Yangın: Araçlar Yandı

YANGINDA ZARAR GÖREN ARAÇ SAYISI

Aydın’daki yediemin deposunda meydana gelen yangın sonucunda toplamda 5 otomobil ve 30 motosiklet kullanılmaz hale geldi. Efeler ilçesi, Ata Mahallesi Afrodisas Bulvarı’ndaki depoda, henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı.

ALEVLER YAYILIYOR

Yangının kısa sürede büyümesiyle birlikte, hurdaya ayrılmış araçlar alevler içerisinde kaldı. Yangın, depo civarında bulunan otları da etkisi altına aldı.

İTFAİYE MÜDAHALESİ VE SORUŞTURMA

Olayın bildirilmesi üzerine, bölgeye anında 5 itfaiye aracı sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi ile ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.

