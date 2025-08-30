Yediemin Otoparkında Yangın Çıktı, Söndürüldü

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan yediemin otoparkında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Ata Mahallesi’ndeki otoparkta, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi. İlk alevlerin büyümesiyle birlikte yangın, yakındaki otluk alana sıçradı.

POLİS VE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Yangın ihbarının ardından kısa sürede bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını başarılı bir şekilde söndürdü. Yangın sonucunda otoparktaki 5 araç ve 30 motosiklet ciddi hasar gördü.