Haberler

Yediemin Otoparkında Yangın Çıktı, Söndürüldü

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan yediemin otoparkında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Ata Mahallesi’ndeki otoparkta, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi. İlk alevlerin büyümesiyle birlikte yangın, yakındaki otluk alana sıçradı.

POLİS VE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Yangın ihbarının ardından kısa sürede bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını başarılı bir şekilde söndürdü. Yangın sonucunda otoparktaki 5 araç ve 30 motosiklet ciddi hasar gördü.

ÖNEMLİ

Haberler

Afşin’de Araçlar Çarpıştı, 10 Yaralı

Afşin'de iki otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı ve yaralılar hastanelere sevk edildi.
Haberler

Diyarbakır’da Resepsiyon Düzenlendi

Diyarbakır'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü nedeniyle bir resepsiyon gerçekleştirildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.