Yedigöller Milli Parkı’nda Kızılgeyik Görüntülendi

BOLU’DA HÜSREVİ BİR DOĞA GÖRÜNTÜSÜ

Bolu’nun yaban hayatı zenginliğiyle öne çıkan Yedigöller Milli Parkı, bir kızılgeyik görüntüsüyle bir kez daha ziyaretçilerini etkiledi. Yemyeşil çam ormanlarıyla çevrili olan bu alan, doğal güzellikleri ile biliniyor ve aynı zamanda çeşitli yaban hayvanlarına ev sahipliği yapıyor.

Yedigöller Milli Parkı, 40 bin 125 hektar büyüklüğündeki yaban hayatı geliştirme sahası ile dikkat çekiyor. Burada koruma altında tutulan hayvanlar arasında karaca, ayı, kızılgeyik, kurt, yaban domuzu ve tilki gibi türler yer alıyor. Milli Park’ta ilerleyen bir kızılgeyik, fotokapanla kaydedildi ve bu görüntü doğaya duyulan ilgiyi yeniden artırdı.