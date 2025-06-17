Haberler

Yedikule G. H. ve G. C. E. A. H.’nde, bağış adı altında para alan 11 kişi gözaltına alındı

SAĞLIKTA BÜYÜK YOLSUZLUK ORTAYA ÇIKTI

Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli doktorlara yönelik başlatılan soruşturmada, hasta yakınlarından ‘bağış’ ya da ‘medikal malzeme’ adı altında para alarak işlemleri öne çeken 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, toplamda 50 kişiden 10 milyon lira aldığı öğrenildi.

İHBARLAR SONRASI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul’da yaklaşık 50 kişi, Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde bıçak parası talep edilerek ameliyat günlerinin öne alındığı ihbarında bulundu. Bu ihbarların ardından İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı’na bilgi verdi. Savcılık, konuyla ilgili soruşturma başlattı ve İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de durumu araştırmak için çalışma başlattı.

YOLSUZLUK METOTLARI VE TAKİP OPERASYONU

Yapılan araştırmalar sonucunda hastanede çalışan bazı kişilerin, ‘bağış’ ya da ‘medikal malzeme’ adı altında hastalardan bıçak parası talep ettiği belirlendi. Para yatıran hastaların ameliyatları erkene alınırken, biyopsi işlemleri ve patoloji süreçlerinin hızlandırıldığı saptandı. Ayrıca, şüphelilerin bazı hastaları özel laboratuvarlara yönlendirdiği ve bu ödemelerin hasta yakınlarının hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Yaklaşık 50 kişiyi 10 milyon lira zarara uğratan şüphelilere yönelik 5 aylık fiziki ve teknik takip sonucunda operasyon gerçekleştirildi.

COĞRAFİ KAPSAMDA OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İstanbul, Mersin ve Tekirdağ’da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 1 profesör, 1 doçent ve 3 doktor olmak üzere toplam 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

ÖNEMLİ

Haberler

Edirne’de Bayrak Hediye Edildi

Edirne'nin emniyet müdürü, asayiş kontrolü sırasında dükkân sahiplerine Türk bayrağı hediye etti ve bayrağın özenle korunmasını talep etti.
Haberler

D.S. Basketbol Takımı, Yeşim’i Ziyaret Etti

Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesi Bursa'daki Yeşim Spor Kulübü'nü ziyaret ederek 20. yıl anısına bir basketbol kitabı hediye etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.