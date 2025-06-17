Yedikule G. H. ve G. C. E. A. H.’nde, bağış adı altında para alan 11 kişi gözaltına alındı

SAĞLIKTA BÜYÜK YOLSUZLUK ORTAYA ÇIKTI

Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli doktorlara yönelik başlatılan soruşturmada, hasta yakınlarından ‘bağış’ ya da ‘medikal malzeme’ adı altında para alarak işlemleri öne çeken 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, toplamda 50 kişiden 10 milyon lira aldığı öğrenildi.

İHBARLAR SONRASI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul’da yaklaşık 50 kişi, Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde bıçak parası talep edilerek ameliyat günlerinin öne alındığı ihbarında bulundu. Bu ihbarların ardından İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı’na bilgi verdi. Savcılık, konuyla ilgili soruşturma başlattı ve İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de durumu araştırmak için çalışma başlattı.

YOLSUZLUK METOTLARI VE TAKİP OPERASYONU

Yapılan araştırmalar sonucunda hastanede çalışan bazı kişilerin, ‘bağış’ ya da ‘medikal malzeme’ adı altında hastalardan bıçak parası talep ettiği belirlendi. Para yatıran hastaların ameliyatları erkene alınırken, biyopsi işlemleri ve patoloji süreçlerinin hızlandırıldığı saptandı. Ayrıca, şüphelilerin bazı hastaları özel laboratuvarlara yönlendirdiği ve bu ödemelerin hasta yakınlarının hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Yaklaşık 50 kişiyi 10 milyon lira zarara uğratan şüphelilere yönelik 5 aylık fiziki ve teknik takip sonucunda operasyon gerçekleştirildi.

COĞRAFİ KAPSAMDA OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İstanbul, Mersin ve Tekirdağ’da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 1 profesör, 1 doçent ve 3 doktor olmak üzere toplam 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.