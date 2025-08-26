Yedikule Hastanesi’nde Yolsuzluk Soruşturması Tamamlandı

YOLSUZLUK SORUŞTURMASI SONUCLANDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi’ndeki yolsuzluk soruşturması tamamlandı ve iddianame hazırlandı. İddianamede, örgütün kurucuları olarak belirtilen Prof. Dr. M.M., Doç. Dr. V.E. ve Uzm. Dr. Y.S. hakkında 9 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi. İddianamede yer alan bilgilere göre, hastanenin bazı servislerinde hastalardan bıçak parası istenmesi ve bu şekilde ameliyat günlerinin öne çekildiği bildirildi. Şikayetlerin üzerine, durum Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı’na bildirildi.

POLİS OPERASYONU DÜZENLENDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan inceleme sonrası, İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hastanede doktorlar da dahil olmak üzere bazı kişilerin ‘Bağış’ ya da ‘Medikal malzeme’ adı altında paralar talep ettiğini belirledi. Bu şekilde para yatıran hastaların ameliyatlarının erkene alındığı ve bazı biyopsi işlemlerinin hızlandığı ortaya çıktı. Ayrıca şüphelilerin hastaları özel laboratuvarlara yönlendirdiği ve yüksek meblağlarda para aldığı tespit edildi. 5 aylık fiziki ve teknik takip sonrası İstanbul merkezli Mersin ve Tekirdağ’da eş zamanlı operasyon gerçekleşti.

MAĞDURLAR VE ŞİKAYETLER

Soruşturma kapsamında, 9’u tutuklanan 11 şüphelinin yanı sıra iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İddianamede toplamda 2 mağdur, 33 şikayetçi ve 11 şüpheli yer aldı. Şikayetlerden birinde A.T. adlı kişi, Doç. Dr. V.E. tarafından ameliyat olmaları için bağış yapıp yapamayacakları sorusuyla karşılaştıklarını belirtti. A.T. ifadesinde, bağışın 80 bin TL olduğunu öğrendiğini, bu miktarı karşılayamayınca ameliyat sırasını beklemeye karar verdiğini ifade etti.

PARA TRANSFERLERİ İNCELENDİ

İstanbul Emniyeti’nin yürüttüğü çalışmalarda, doktorlar ile hastalar arasındaki ‘bağış’ konulu telefon görüşmeleri ele geçirildi. İddianamenin önemli bir kısmı bu görüşmelere ayrıldı. Ayrıca, örgüt lideri olduğu düşünülen V.E. ile eşi arasında 2017 ile 2025 yılları arasında 10 milyon 557 bin 877 lira para transferinin yapıldığı tespit edildi. Diğer şüphelilerin de hesaplarında yüksek meblağlarda para hareketleri olduğu görüldü.

ŞÜPHELİLERİN SAVUNMALARI

Soruşturmada tutuklanan Prof. Dr. M.M., bağışlarla ilgili olarak hastaların kendi iradesi ile bağış yaptığını ifade etti. V.E. ise hesabında 12 milyon lira olduğunu ve bu parayı çeşitli kişilere borçlanarak biriktirdiğini belirttikten sonra, diğer konularla ilgili olarak susma hakkını kullandı. Uzm. Dr. Y.S. ise hastanede bağış sisteminin başhekimliğin onayı ile yapıldığını vurguladı.

CEZALARIN TALEP EDİLMESİ

Savcı, şüphelilerin örgütlü bir şekilde hareket ettikleri, hasta veya yakınlarından alınan paraların dağıtımında bir hiyerarşi bulunduğu kanaatine vardı. Ayrıca, şüphelilerin hastalarla yaptıkları görüşmelerin, usulsüz para taleplerini meşru göstermek için yapıldığına dikkat çekildi. Prof. Dr. M.M., Doç. Dr. V.E. ve Uzm. Dr. Y.S. hakkında ‘Suç örgütü kurma’ ve ‘Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle irtikap’ suçlarından 9 yıl ile 18 yıl arasında, diğer 8 şüpheli hakkında ise 7 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.