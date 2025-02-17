Yedisu’da 7 ve Üzeri Deprem Uyarısı

YEDİSU’DA MEYDANA GELEN DEPREM ENDİŞE YARATIYOR

Bingöl’ün Yedisu ilçesinde gerçekleşen 4.8 büyüklüğündeki deprem, yer bilimcileri tedirgin ediyor. Uzmanlar, Yedisu bölgesinin son zamanlarda sıkça uyarılar yapılan bir deprem bölgesi olduğuna dikkat çekiyor. Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Büyük deprem beklediğimiz yer” ifadesiyle önemli bir uyarıda bulunuyor.

YEDİSU FAY HATTI ÜZERİNDEKİ RİSK ANALİZİ

Prof. Dr. Naci Görür, Yedisu’nun Kuzey Anadolu Fay (KAF) hattı üzerinde bulunduğunu vurguluyor. “Deprem KAF üzerinde. Hem KAF hem de NAF tarafında yüklenen bir bölge” diyen Görür, bu bölgenin sismik aktivitesinin artabileceğini belirtiyor ve “Büyük deprem beklediğimiz yer” uyarısını tekrarlıyor. Daha önce de Bingöl-Karlıova-Erzincan hattında 7.4 büyüklüğünde bir depremin gerçekleşebileceğini ifade etmişti.

7.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM UYARISI

Deprem uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, Yedisu Fayı’nın 1784’ten beri büyük bir deprem üretmediğini aktarıyor. “Bu fay kırıldığında 7.2 büyüklüğünde bir deprem üretmesi bekleniyor” açıklamasını yapan Tüysüz, Kuzey Anadolu Fayı’ndaki parçaların genellikle 250-300 yılda bir kırıldığını ve Yedisu Fayı’nın 232 yıldır sessiz olduğunu belirtiyor.

FAİ HATTI VE ETKİLENEBİLECEK İLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Tüysüz, Kuzey Anadolu Fayı’nın Türkiye tarihinin en büyük depremlerinden bazılarına sebep olduğunu ifade ediyor. “1939’da Erzincan’da 7.9 büyüklüğünde bir deprem oldu. 1992’de ise bölgede 6.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi” diyor. Yedisu Fayı’nın bir sismik boşluk olduğunu belirten uzman, bu hattın Erzincan, Erzurum, Tunceli ve çevresindeki illeri ciddi şekilde etkileyebileceğinin altını çiziyor.