Yeditepe Bienali’nin Açılışı Gerçekleşti

AÇILIŞ TÖRENİNE KATILIM

İstanbul’da bu yıl 3’üncü kez gerçekleştirilen Yeditepe Bienali’nin açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, etkinlikte yaptığı konuşmada, son günlerde yaşanan toplumsal olaylara dikkat çekti. “Geçtiğimiz haftalarda ana muhalefet partisinin de kışkırtmasıyla mahalle baskısını mumla aratan bir faşist dalgaya şahitlik ettik. Sanat dünyamız ve sosyal medya fenomenlerini hedef alan zorbalıklar, tahammül sınırlarını aşan korkunç boyutlara ulaştı,” ifadelerini kullandı. Erdoğan, sanatçılar ve sporcular üzerindeki baskıları eleştirerek, birçok kişi sosyal medya hesaplarını kapatmak zorunda kaldı. “Sanatçıları fişlediler, sporcuları fişlediler, yerli ve milli markaları fişlediler,” sözlerini sarf etti.

3. YEDİTEPE BİENALİ’NE GENİŞ KATILIM

Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı’nın iş birliğiyle düzenlenen ve Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen 3. Yeditepe Bienali, ‘Gölge Varsa Işık da Var’ temasıyla sanatseverlerle buluştu. Açılış organizasyonuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile birçok davetli katıldı. Bienal, İstanbul’un tarihi mekanlarında, klasik Türk sanatlarını çağdaş bir üslup ile yorumlayan eserleri bir araya getiriyor. Erdoğan, “Artık geleneksel hale gelen Yeditepe Bienalimiz, iki ay boyunca 15 ülkeden 263 sanatçının 215 eserine ev sahipliği yapacak,” sözlerini vurguladı.

ULUSLARARASI SANATÇILAR VE ESERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, etkinlikte birçok uluslararası sanatçının eserlerinin yer alacağını belirterek, “Filistin, İspanya, Endonezya, İran, Irak, Suriye, Pakistan, Rusya, Fransa, Hollanda, Belçika, Özbekistan, Japonya ve Çin’den sanata gönül vermiş usta isimlerin eserleri üç farklı lokasyonda bir araya gelecek,” dedi. Bu eserler, İstanbul’un farklı mekanlarında sergilenecek ve kültür ile sanatın evrensel birikimi yerel üslup ile harmanlanacak.

BİENALİN ANLAM VE GÖRÜNÜMÜ

Cumhurbaşkanı, “Bugün sadece bir kültür-sanat etkinliğinin açılışını yapmıyoruz; medeniyetimizin asırlara dayanan estetik anlayışını yeniden yorumlamanın gururunu yaşıyoruz,” dedi. Yeditepe Bienali’nin bu coğrafyanın kültürel mirasını sergilediğine dikkat çeken Erdoğan, “Bu kapıdan geçen herkes, sadece bir sanat eserine değil; bir hikayeye, bir bütüne, bir anlam dünyasına da adım atmış olacaktır,” şeklinde konuştu.

ANA MUHALEFET VE ÖZERK SANAT

Cumhurbaşkanı, son günlerde ana muhalefet partisi CHP ile ilgili gelişmelere de değinerek, “Kimse bu milletin özgürlüklerini elinden alamaz. Kendini ülkenin yegane sahibi zanneden bir avuç zorbanın taşkınlıklarına eyvallah etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz,” ifadelerini kullandı. Son olarak, “Ana muhalefetin hortlatmaya çalıştığı tek parti faşizmi tarihe karışmıştır,” diyerek, geçmişteki baskı günlerinin tekrar yaşanmasına izin vermeyeceklerinin altını çizdi.