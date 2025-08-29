YEE Başkanı Aliy, Büyükelçileri Ziyaret Etti

YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ’NDE LATİN AMERİKA ZİYARETLERİ

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy, Enstitünün Latin Amerika’daki ağını genişletmek, Türkiye ile bölge ülkeleri arasındaki kültürel, sanatsal ve eğitimsel iş birliklerini desteklemek amacıyla Venezuela, Kolombiya, Peru, Şili, Nikaragua, Panama ve Kosta Rika’nın Ankara büyükelçilerini ziyaret etti. Üç gün süren ziyaretin ilk gününde, YEE Başkanı Abdurrahman Aliy, önce Venezuela Büyükelçisi Freddy Eduardo Molina Gutiérrez’i, ardından da Kosta Rika Büyükelçisi Gustavo Campos Fallas’ı ziyaret etti.

BÜYÜKELÇİLERLE GÖRÜŞMELER

Latin Amerika elçilikleri turunun ikinci gününde, Prof. Dr. Aliy sırasıyla Nikaragua Büyükelçisi Tatiana Daniela García Silva, Panama Büyükelçisi Karina Arias Fonseca de Gianotti ve Şili Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Cristóbal Alejandro Lajtonyi Delorenzo ile bir araya geldi. Ziyaretlerin son gününde ise Kolombiya Büyükelçisi Julio Aníbal Riaño Velandia ile Peru Büyükelçisi César Augusto de Las Casas’a ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretlere Ankara Üniversitesi Latin Amerika Araştırmaları Merkezinin (LAMER) kurucu müdürü Prof. Dr. Mehmet Necati de katıldı.

KÜLTÜREL ALIŞVERİŞİ DESTEKLEME

YEE Başkanı Abdurrahman Aliy, büyükelçilere Yunus Emre Enstitüsü’nün dünya genelindeki faaliyetlerini tanıtarak, ülkelerinde yapılabilecek iş birliklerine dikkat çekti. Kültürel ve akademik alışverişin dostluk bağlarını güçlendireceğini belirtti. Prof. Dr. Aliy, Yunus Emre Türk Kültür Merkezlerinin (YETKM) bulunduğu ülkeler için Enstitünün yeni projelerini anlattı ve henüz YETKM’nin olmadığı ülkeler için merkezlerin kurulması hakkında görüş alışverişinde bulundu.

HEDİYELER VE GÜNLER

1492 tarihli yazma nüshaya dayanan, Yunus Emre’nin yaşamına dair değerli bilgileri içeren ‘Risaletü’n-Nushiyye-Divan’ adlı eseri büyükelçilere takdim eden Abdurrahman Aliy, Türk kahvesini ve yanında kahve fincanı ile cezveyi de ’40 yıl hatırı olması’ dileğiyle, Türk lokumu eşliğinde hediye etti. Başkan Aliy, ilerleyen günlerde, bölgedeki diğer ülkelerin büyükelçileriyle de görüşmeler gerçekleştirecek.

TÜRK KÜLTÜR MERKEZLERİ VE ETKİNLİKLER

Yunus Emre Enstitüsü, Amerika kıtasında Kuzey Amerika’dan Washington D.C., Mexico City ve Buenos Aires’te Türk Kültür Merkezleri bulunduruyor. Güney Amerika ülkesi Venezuela’nın Karakas kentinde aktif olarak çalışan YEE, Brezilya’nın en büyük kenti São Paulo’da YETKM açmak için yürütülen çalışmalara da hız veriyor. Enstitü, yeni Türk Kültür Merkezleri açarak Türk dilinin ve kültürünün kıtada tanınmasını sağlamayı ve Türkiye’nin olumlu imajını güçlendirmeyi hedefliyor. Yakın zamanda Kolombiya ve Peru gibi ülkelerde merkez açılması planlanıyor.

YETKM’ler aracılığıyla düzenlenen yüz yüze Türkçe kursları, çevrim içi konuşma kulüpleri, Türk gastronomi atölyeleri, çini atölyeleri, konserler, festivaller, sergiler ve fuar gibi etkinliklerle Türkçe öğrenme fırsatı sunuluyor. Son dönemlerde Arjantin’de 2209, Meksika’da 1563 ve Venezuela’da 779 kişi Türkçe öğrenmiş bulunuyor. YETKM’lerde Türkçe eğitimi alan katılımcılar, aynı zamanda Türk tarihi, kültürü ve sanatı hakkında önemli bilgilere de sahip oluyor.