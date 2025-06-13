Yeğen, Dayısını Öldürüp Adliyeye Gitti

YETİŞKİN YEĞENİN MİRAS TARTIŞMASI

Aydın’ın İncirliova ilçesinde, miras konusu yüzünden meydana gelen bir tartışma sonucunda 63 yaşındaki Şenol Göktaş, 32 yaşındaki yeğeni O.K. tarafından hayatını kaybetti. O.K., jandarma tarafından gerçekleştirilen işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

ADLİ İŞLEMLER DEVAM EDİYOR

Olayın detayları, miras ile ilgili bir anlaşmazlık etrafında şekillenirken, jandarmanın yaptığı müdahale ve O.K.’nın adliyeye gönderilmesi süreci devam ediyor. Olay, yakınlar arasında yaşanan gerginliğin şiddete dönüşmesiyle sonuçlandı.