Yeğenini Öldüren Emekliye 18 Yıl Hapis

OLAYIN DETAYLARI

Kastamonu’da, 21 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen bir cinayet olayında, emekli polis memuru T.K., yeğeni Furkan Küçükbulut’u bıçaklayarak öldürdü. İddialara göre, T.K. yeğeninin evine giderek konuşmak istedi, ancak küfür nedeniyle aralarında tartışma başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce T.K., yeğenini boğuşma sırasında bıçaklayarak hayatına son verdi.

EMNİYET VE ADLİ SÜREÇ

Cinayet sonrası olay yerinden kaçan T.K., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin bitmesinin ardından adliyeye sevk edilen sanık, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi’nde “kasten öldürme” suçlamasıyla açılan davada mahkeme heyeti, duruşma sonucunda kararını verdi.

SANIK SAVUNMASI VE MAHKEME KARARI

Duruşmada kendini savunan T.K., yeğeninin annesine küfür etmesi yüzünden tartışmaya yol açtığını belirtti. “Yeğenim ile annemin arası bozuktu. Yeğenim de benden annem ile arasının düzeltilmesi için yardım istedi. Ben de annemi aradım. Ancak annem, yeğenim ile görüşmeyi kabul etmedi. Bunun üzerine yeğenim anneme küfür etti. Kızarak onun evine gittim. Burada yine küfürler edince tartışma çıktı. Kavga sırasında bu olay gerçekleşti. Pişmanım, tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, T.K.’yi ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ancak, cinayeti tahrik altında işlediği göz önünde bulundurularak bu ceza 18 yıla düşürüldü.