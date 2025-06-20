Yelalan Köyü’nde Leylek Yavrusu Kurtarıldı

LEYLEK YAVRUSU KÖYDE BULUNDU

Muş’un Yelalan köyünde, yuvasından düşen leylek yavrusuna köy halkı sahip çıktı. Muş merkeze 45 kilometre mesafedeki Yelalan köyünde, annesi yem aramak için yuvadan ayrıldığı sırada elektrik direği üzerindeki yuvadan düşen yavru leylek, köy çocukları tarafından bitkin halde bulundu.

DOĞA KORUMA EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Durum bildirilince bölgeye gelen Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, leylek yavrusunu koruma altına aldı. Köy sakinlerinden Mehmet Tahir Sevim, sabah saatlerinde çocukların kucağındaki leyleği gördüğünü belirtip, “Leyleğin uçamadığını fark ettik. Yuvasından düşmüş. Doğa Koruma ekiplerini aradık, sağ olsunlar hemen geldiler. Tedavisini yapıp tekrar doğal ortamına bırakacaklar. Daha yavru olduğu için ayakta duramıyor ve uçma kabiliyeti henüz gelişmemiş” dedi.

YAVRU LEYLEK TEKRAR DOĞAYA DÖNECEK

Leylek yavrusu, tedavi sürecinin ardından yeniden doğaya salınacak.