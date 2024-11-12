Yeliz Doğramacılar’ın Baba Acısı: Vefat Etti

OYUNCU YELİZ DOĞRAMACILAR’IN BABA ACISI
Ünlü oyuncu Yeliz Doğramacılar’ın babası Basri Doğramacılar, sağlık sorunlarıyla bir süredir mücadele ettikten sonra hayatını kaybetti. Yeliz Doğramacılar, büyük üzüntü içinde acı haberi sosyal medya hesabından “Ayrıldı ellerimiz” mesajıyla duyurdu.
CENAZE TÖRENİ DETAYLARI
Basri Doğramacılar, 12 Kasım Salı günü öğle namazının ardından Bostancı Kuloğlu Camii’nde kılınacak cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak. Ardından Maltepe Başıbüyük Mezarlığı’na defnedilecek.