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Yeliz Doğramacılar’ın Baba Acısı: Vefat Etti

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OYUNCU YELİZ DOĞRAMACILAR’IN BABA ACISI

Ünlü oyuncu Yeliz Doğramacılar’ın babası Basri Doğramacılar, sağlık sorunlarıyla bir süredir mücadele ettikten sonra hayatını kaybetti. Yeliz Doğramacılar, büyük üzüntü içinde acı haberi sosyal medya hesabından “Ayrıldı ellerimiz” mesajıyla duyurdu.

CENAZE TÖRENİ DETAYLARI

Basri Doğramacılar, 12 Kasım Salı günü öğle namazının ardından Bostancı Kuloğlu Camii’nde kılınacak cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak. Ardından Maltepe Başıbüyük Mezarlığı’na defnedilecek.

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