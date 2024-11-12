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Yeliz Doğramacıların Babası Vefat Etti

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OLAY VE BİLGİLER

Oyuncu Yeliz Doğramacılar’ın babası Basri Doğramacılar, bir dönem sağlık sorunlarıyla mücadele ettikten sonra hayatını kaybetti. Bu acı gelişme, Yeliz Doğramacılar’ın sosyal medya hesabında paylaştığı “Ayrıldı ellerimiz” mesajıyla duyuruldu. Ünlü oyuncu, bu durumda derin bir üzüntü yaşıyor.

CENAZE TÖRENİ

Basri Doğramacılar’ın cenaze namazı 12 Kasım Salı günü öğle namazına müteakip Bostancı Kuloğlu Camii’nde kılınacak. Namazın ardından Maltepe Başıbüyük Mezarlığı’na defnedilmesi planlanıyor.

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