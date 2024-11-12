Yeliz Doğramacıların Babası Vefat Etti

OLAY VE BİLGİLER
Oyuncu Yeliz Doğramacılar’ın babası Basri Doğramacılar, bir dönem sağlık sorunlarıyla mücadele ettikten sonra hayatını kaybetti. Bu acı gelişme, Yeliz Doğramacılar’ın sosyal medya hesabında paylaştığı “Ayrıldı ellerimiz” mesajıyla duyuruldu. Ünlü oyuncu, bu durumda derin bir üzüntü yaşıyor.
CENAZE TÖRENİ
Basri Doğramacılar’ın cenaze namazı 12 Kasım Salı günü öğle namazına müteakip Bostancı Kuloğlu Camii’nde kılınacak. Namazın ardından Maltepe Başıbüyük Mezarlığı’na defnedilmesi planlanıyor.