Yeliz Kara Atandı, Liderlik Görevine

YILDIZ HOLDİNG’DE YENİ ATAMA

Yıldız Holding, Kurumsal İletişim Liderliği görevine Yeliz Kara’yı atadı. 20 yılı aşan bir iletişim tecrübesine sahip olan Kara, Holding ve bağlı şirketlerinin kurumsal iletişim faaliyetlerine yön verecek. 1 Eylül itibarıyla göreve başlayan Yeliz Kara, Yıldız Holding Kurumsal İletişim organizasyonundaki bu yeni rolüyle iletişim stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanması, medya ilişkileri, lider iletişimi, dijital iletişim, itibar yönetimi gibi birçok önemli alanda çalışmalara yönetecek. Ayrıca, “Mutlu Et Mutlu Ol” yaklaşımıyla yürütülen projelere de liderlik edecek.

KARİYER YOLCULUĞU

Yeliz Kara’nın kariyeri 2004 yılında Hürriyet gazetesinde başladı. Bu süreçte haber ve ekonomi gazeteciliği alanında uzmanlaştı. 2011 yılından itibaren Koç Holding’in iletişim süreçlerinde yer alan Kara, 2015 yılında Koç Holding Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörlüğü bünyesinde Medya İlişkileri Müdürlüğü görevini devraldı. Bu süreçte stratejik iletişim, medya ilişkileri ve PR ile kriz yönetimi, sosyal medya, kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik projelerinin iletişimini yönetti.

AKADEMİK GEÇMİŞİ VE DİĞER GÖREVLERİ

2023 yılında Beymen Group’a Kurumsal İletişim Direktörü olarak katılan Yeliz Kara; kurumsal iletişim, lider iletişimi, PR, Beymen Promise sürdürülebilirlik girişimi, UN Women WEPs uygulamaları, marka iş birlikleri ve kültürel miras projelerini yönetti. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olan Kara, ayrıca sosyal bilimler alanında yüksek lisans yaptı ve Koç Üniversitesi’nde Executive MBA programını tamamladı. – İSTANBUL