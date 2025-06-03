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Yelkenciler, 2025 Şampiyonası’nda Başarı Elde Etti

MİLLİ YELKENCİLER BAŞARI GÖSTERDİ

Milli yelkenciler, İzmir’in Çeşme ilçesinde düzenlenen 2025 Optimist Avrupa Şampiyonası’nda 1 altın ve 1 bronz madalya kazanırken, takım olarak da birincilik elde etti. Türkiye Yelken Federasyonu, bu organizasyonun final yarışlarıyla tamamlandığını duyurdu.

Türkiye adına mücadele eden Yalıkavak Yelken Spor Kulübü sporcusu Cengiz Eren Güvenç, Avrupa şampiyonu olarak altın madalya aldı. Milli yelkencilerden Ada Vera Tüfekçiler (Fenerbahçe Spor Kulübü Doğuş Yelken Şubesi) ise bronz madalyanın sahibi oldu.

KULÜPLER VE ANRENÖRLER TEBRİK EDİLDİ

Ayrıca, 2025 Optimist Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye adına yarışan sporcular, takım halinde birinciliğe ulaşmayı başardı. Türkiye Yelken Federasyonu, bu başarıdan dolayı dereceye giren sporcuları, milli takım antrenörleri Alican Selcik ile Gökhan Durkal’ı, ayrıca sporcuların ailelerini ve kulüplerini kutladı.

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