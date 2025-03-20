Yem Karma Makinesine Düşen Kişi Öldü

TRAJEDİK OLAYIN AYRINTILARI

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde yem karma makinesine düşen bir kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiler doğrultusunda, akşam saatlerinde Köyceğiz Mahallesi’nde yaşayan Fevzi Karakartal (38), evinin bahçesindeki samanları makineye attığı sırada dengesini kaybederek makinenin içerisine düştü.

AKRABALARI DURUMU FARK ETTİ

Karakartal’ın eve uzun süre dönmemesi üzerine yakınları, durumu fark ederek aramaya başladı. Yapılan araştırmalar sonucunda Karakartal, yem karma makinesinin içinde ölü olarak bulundu. Durum hakkında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrasında bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Karakartal’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Evli ve bir çocuk babası olan Karakartal’ın ölüm haberi, yakınlarını derin bir yasa boğdu. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından şahsın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.