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Yem Taşıyan TIR Devrildi, Trafik Durdu

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TAKVİYE EKİPLERİN SEVKİ

Adapazarı’ndan Pamukova’ya yem taşıyan İ.B. (47) yönetimindeki TIR, önünde giden hafif ticari araca arkadan çarptıktan sonra devrildi. İhbarın ardından jandarma ve Karayolları ekipleri olay yerine yönlendirildi.

YOLDA KAPANMALAR VE ULAŞIM PROBLEMLERİ

Kaza sonucunda yaralanma olmamasına rağmen, devrilen TIR ve yola yayılan yem dolayısıyla yol ulaşıma kapandı. Sakarya-Bilecik kara yolunda uzun araç kuyrukları meydana geldi.

TRAFLİK AKIŞININ SAĞLANMASI

Karayolları ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından devrilmiş TIR ve yemleri kaldırarak yolu tekrar trafiğe açtı. Kaza ile ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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