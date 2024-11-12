Yemek Kartı Kullanıcıları İçin Uyarı

ŞİRKETLERİN YEMEK KARTLARI YENİDEN DÜZENLENİYOR

Şirketlerin çalışanlarına öğle yemekleri için verdikleri yemek kartları ve yemek bedelleri her yıl asgari ücretle birlikte belirlenen istisna tutarlarına göre tekrar düzenleniyor. Geçen yıl 121 lira olarak belirlenen bu tutar, 2024 yılı için 187 liraya yükseldi. Ancak sektör temsilcileri, 2025 yılında günlük yemek bedelinin 300 TL’ye çıkarılmasını istiyor ve yemek kartlarının yalnızca yeme-içme sektöründe kullanılacak şekilde ayarlanması gerektiğini belirtiyor.

BİNGÖL’DEN YEMEK BEDELİ İSTİNASI İÇİN ÇAĞRI

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, yemek bedeli istisna tutarının artırılmasının sektördeki canlılığı artıracağını ve çalışanların refahına katkı sağlayacağını söylüyor. Ayrıca, yemek kartlarının kullanım alanlarının daraltılması gerektiğine dikkat çekiyor. Bingöl, “Nakit olarak verilen yemek tutarlarının büyük bir kısmı yeme-içme sektörüyle ilgisi olmayan alanlarda kullanılıyor. Bu durum, işletmelerin düzenli müşteri kaybına uğramasına ve fiyatların sürekli artmasına yol açtı” diyerek sektördeki mevcut durumu eleştiriyor.

YENİ İSTİHDAM POTANSİYELİ

Bingöl, sektördeki işletmelerin düzenli gelirinin artırılması gerektiğini vurguluyor. Bunun için yemek bedeli istisnasının 2025 yılı için en az 300 TL’ye çıkarılmasını öneriyor. Ayrıca, yemek kartlarının yalnızca yeme-içme sektöründe geçerli olmasını ve nakit yemek yardımlarının sektör ekonomisine kazandırılmasını talep ediyor. Bu değişikliklerin sektördeki düzeni sağlamakla kalmayıp, 10 binlerce yeni istihdam yaratabileceğini de belirtiyor. Bingöl, “Her yeni 20 sürekli müşteri, 1 yeni çalışanın istihdam edilmesine olanak sağlıyor” diyerek sektördeki büyüme potansiyeline dikkat çekiyor.

FİYAT ARTIRIMLARININ NEDENİ

Yeme-içme sektörü, emek yoğun bir sektör olarak biliniyor ve yüksek maliyetlerin etkisiyle işletmeler sık sık fiyat artışları yapmak zorunda kalıyor. Bingöl, bu sektörün uzun vadede istikrarlı bir büyüme gösterememesinin sebebinin, yemek bedellerinin yeterli seviyeye çıkarılmaması olduğunu ifade ediyor. Sektör temsilcileri, bu adımların işletmelerin maliyetlerini daha yönetilebilir hale getireceğini ve böylece daha fazla gencin istihdam edilmesine olanak tanıyacağını savunuyor.