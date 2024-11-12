Yemek Kartı Kullanımına Dikkat Edilmeli

YEMEK KARTLARININ YENİ DÜZENLEMELERİ

Şirketlerin çalışanlarına verdiği yemek kartları ve yemek bedelleri, her yıl asgari ücretle belirlenen istisna tutarlarına göre tekrar düzenleniyor. Geçtiğimiz yıl 121 lira olan bu tutar, 2024 yılı için 187 liraya çıkarıldı. Ancak sektör temsilcileri, 2025 yılında günlük yemek bedelinin 300 TL’ye yükseltilmesini talep ediyor. Ayrıca yemek kartlarının sadece yeme-içme sektöründe kullanılacak şekilde ayarlanması gerektiğini savunuyorlar.

SEKTÖREL CANLANMA İÇİN ÇAĞRI

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, yemek bedeli istisna tutarının artırılmasının sektördeki canlılığı artıracağını ve çalışanların refahına katkı sağlayacağını belirtiyor. Ayrıca, yemek kartlarının kullanım alanlarının sınırlandırılması gerektiğini vurguluyor. Bingöl, nakit yemek yardımlarının diğer sektörlerde kullanılması nedeniyle yeme-içme sektörüne zarar verildiğini ifade ediyor. “Nakit olarak verilen yemek tutarlarının büyük bir kısmı yeme-içme sektörüyle ilgisi olmayan alanlarda kullanılıyor. Bu durum, işletmelerin düzenli müşteri kaybına uğramasına ve fiyatların sürekli artmasına yol açtı. Bu nedenle sektörde fiyatlama davranışları bozuldu ve kayıt dışılık arttı” diyor.

YENİ İSTİHDAM FIRSATLARI

Bingöl, sektörde düzenli gelirlerin artırılması gerektiğini belirtiyor. Bunun için yemek bedeli istisnasının 2025 yılı için en az 300 TL’ye çıkarılması öneriliyor. Ayrıca, yemek kartlarının yalnızca yeme-içme sektöründe kullanılmasını ve nakit yemek yardımlarının sektöre kazandırılmasını talep ediyor. Bu değişikliklerin sektördeki düzeni sağlamanın yanı sıra, 10 binlerce yeni istihdam yaratabileceğini belirtiyor. “Her yeni 20 sürekli müşteri, 1 yeni çalışanın istihdam edilmesine olanak sağlıyor” diyerek büyüme potansiyeline dikkat çekiyor.

YEMEK FİYATLARINA ETKİLERİ

Yeme-içme sektörü, emek yoğun bir sektör olarak yüksek maliyetler nedeniyle sık sık fiyat artışlarına gitmek zorunda kalıyor. Bingöl, bu sektörün uzun dönemde istikrarlı bir büyüme gösterememesinin nedeninin, yemek bedellerinin yeterli seviyenin altında kalması olduğunu belirtiyor. Sektör temsilcileri, bu adımların maliyetleri daha yönetilebilir hale getireceğini ve böylece daha fazla gencin istihdam edilmesine olanak sağlayacağını savunuyor.