Yemek Kartı Portalı Geliştirildi

SGK’NIN YENİ DÜZENLEMESİ VE PORTAL HAKKINDA

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2025 yılının Ocak ayı itibariyle yemek kartı, çeki ya da kuponun yalnızca yemek amaçlı kullanılmaması durumunda 158 liralık tutarın prime tabi tutulmayacağını ancak bu miktarı aşan kısmın prime esas kazanca tabi olacağını bildirdi. Bu düzenlemeyi değerlendiren MetropolCard CEO’su Uğur Yıldırım, “Bu düzenlemenin ardından şubat ayı itibariyle ‘güvenli yemek kartı portalı’ uygulamasını hayata geçirdik. Portalı SGK kararına uyumu kolaylaştırmak için geliştirdik. Şu anda 20 binden fazla firma kullanıyor” dedi.

ŞİRKETLERE UYUM SAĞLIYOR

Yeni geliştirilen portal ile şirketlerin SGK ve vergi limitlerine uyumlu çözümler üretebildiğini aktaran Yıldırım, “SGK’nın verdiği karar doğrultusunda 158 liralık bir üst sınır bulunuyor. İnsanların bu mesele hakkındaki kafası karışık. Biz de yemek kartı servisi sağlayıcısı olarak mevcut siyasal düzenlemelere SGK’ya uygun gelir vergisi kanunu ve müşterilerinin limitlerine uygun farklı çözümler üretmemiz gerektiğinin bilincindeyiz. Danıştay, beslenme hakkı olduğuna vurgu yaptı. Bunun yanı sıra SGK’nın da bir kararı var, mevcut düzenlemeler çerçevesinde 158 liralık bir üst sınır var. Bu doğrultuda bir portal hazırladık. Kurumlar, SGK primini matrahına dahil etmek istediklerinde bu rakamı kendileri belirleyebiliyor. Ayrıca, limit belirlemeleri sayesinde 158 liralık limitin altında kalmaları durumunda bir limit tahsil edebiliyorlar” ifadelerini kullandı.

SGK PRİMİ UYGULANMAYACAK

Yıldırım, “Mevcut yemek kartı düzenlemesi, Maliye Bakanlığı ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yanı sıra Ticaret Bakanlığı tarafından düzenleniyor. Kurulan portal, SGK’nın 31/12 tarihli kararı ile prim muafiyetine getirilen 158 TL tavana uygun ve aşan kısmının yalnızca restoranlarda harcanabilmesine imkan sağlıyor. Böylece 158 TL’ye kadar olan kısım marketlerde kullanılabilir hale geliyor. Marketlerde kullanılamayan aşan kısım SGK primine konu edilemiyor. Portal sayesinde restoranlar için SGK primi tavanı uygulanmayacağından burada ayrıca bir SGK primi alınmayacak” diye belirtti.

YEMEK KARTI BAKİYESİ YÖNETİMİ

Yıldırım şunları da ekledi: “İşverenlerin talebi doğrultusunda yemek kartı bakiyesini sisteme giren işveren yetkilisi, SGK mevzuatına uygun olarak market ve restoran bakiyelerini portal sayesinde akıllı bir şekilde yönetebiliyor ve ilave SGK prim yüküne girmiyor. Güvenli Yemek Kartı Portalı ile market harcamalarına yasak koymaya gerek kalmadan SGK’nın belirlediği tutar kadar market harcaması yapılabiliyor. Yani personel memnuniyeti sağlarken, SGK prim tavanını aşan kısmı restoranlarda harcayabiliyor.”

GELİR VERGİSİ İSTİSNALARI

İş müfettişi Hakan Şimşek, “Danıştay kararı öncesinde SGK’nın günlük fiili çalışma sayısı dikkate alınarak 157,69 TL SGK istisnası tutarın üzerinde belirlenen bir miktarda da gelir vergisi istisnası uygulanıyor. Bu noktada, kurumun mevcut uygulamasının Danıştay kararı sonrası değişiklik göstermesi gerektiği ortaya çıktı” diye konuştu.

SGK’NIN HAREKETE GEÇMESİ GEREKİYOR

Şimşek, Danıştay kararının ardından sistemde önemli değişiklikler meydana geldiğini dile getirdi. “Danıştay kararı, eğer sağlanan yardımlar sadece yemekte kullanılıyorsa, yemek hizmetinin iş yerinde mevcut olması durumunda bunun tamamının primlerden istisna olduğu anlamına geliyor. SGK da bu konuda önlemler aldı ve genelgesini yayımladı. Eğer işçinin paraya temas olacak şekilde bir yükleme yapılıyorsa, 158 TL’nin üzerinde kalan kısmın tamamı prime tabi olacaktır” dedi.

Şimşek, sözlerini şöyle tamamladı: “Danıştay hükmü, SGK’nın mevcut uygulaması ile çelişki oluşturuyor. Danıştay kararına göre ‘beslenme ihtiyacının kişinin maddi manevi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sağlanan bir alan’ olduğu ifade edildi. Bu durumda SGK’nın bu alanda net bir düzenleme yapması gerektiğine inanıyoruz.”