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Yemek Kartları İçin Limit Belirlendi

YEMEK KARTLARINA GELEN YENİ SINIRLAMALAR

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, yemek kartlarıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Ağaoğlu, market alışverişlerinde kullanılan yemek kartlarının aylık limitinin 3.476 TL olduğunu belirtti. Bu durum, Türkiye’deki birçok çalışanın günlük yemek bedelini karşılamak amacıyla şirketlerinden aldıkları yemek kartlarıyla bağlantılı.

PİYASADA YENİ UYGULAMALAR

Evden veya ofisten çalışan vatandaşlar için yemek kartları, market alışverişlerinde de kullanılabiliyor. Ancak, bu kartların kullanımında bir alışveriş limiti uygulaması olduğu gündeme geldi. İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere ve Ağaoğlu, yemek kartlarının marketlerde kullanımı için düzenlemelere işaret ederek, “Marketlerde kullanılmasıyla ilgili bir limit getirildi. Yemek kartlarının günlük olarak 158 TL marketlerde kullanım limiti var. Yani 158 TL’yi, 22 iş günü üzerinden çarptığımızda 3.476 TL yapar. Bir ayda sadece bu miktar marketlerde kullanılabilir” ifadesini kullandılar.

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