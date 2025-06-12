Yemek Kartları Marketlerde Geçerli Mi?

DANISTAY’DAN YEMEK KARTLARI KONUSUNDA ÖNEMLİ KARAR

Danıştay, yemek kartlarının hangi alanlarda geçerli olacağı ve prime esas kazanç kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği ile ilgili belirsizlikleri ortadan kaldıran önemli bir karar aldı. Alınan karara göre, işverenin çalışanına verdiği yemek kartı, çek veya kupon, lokanta, restoran, market ve büfelerde kullanılması durumunda ayni yardım olarak kabul edilecek ve sigorta prim hesaplamasına dahil edilmeyecek.

YEMEK KARTLARININ KULLANIM ALANLARI GENİŞLEDİ

Hürriyet yazarı Noyan Doğan’ın aktardığına göre, Danıştay’ın vermiş olduğu kararla birlikte yemek kartlarının kullanım alanları daha geniş bir şekilde yorumlandı. Kurul, “Beslenme, yalnızca lokanta ile sınırlı değildir; market ve büfelerden alınan besinlerle de karşılanabilir” diyerek, beslenme ihtiyacını karşılayan her yerde yemek kartlarının geçerli olabileceğini vurguladı.

AYNİ YARDIM OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK

Kararda ayrıca, yemek kartındaki bakiyenin nakit olarak çekilememesi ve genel olarak nakit gibi kullanılamaması nedeniyle bu ödemelerin ayni yemek yardımı kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. Böylece yemek kartı ile yapılan harcamalar, nakit ödeme olarak sayılmayacak ve prime esas kazanç alanına dahil edilmeyecek. Daha önce Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yayımladığı genelge ile yemek kartlarının yalnızca beslenme amacıyla kullanılması şartıyla prim dışı tutulabileceğini duyurmuştu. Danıştay kararı, bu genelge ile uyumlu olarak yemek kartlarının marketlerde de geçerli olduğunu ve ayni yardım kapsamında olduğunu ortaya koydu.

MARKET KULLANIMINA AÇIK KAPILAR

Sonuç olarak, çalışanlar için sağlanan yemek kartı, çek ya da kupon üzerinde bulunan tutarlar, geçmişte olduğu gibi marketlerde kullanılmaya devam edecek. Bu harcamalar, nakit ödeme olarak değerlendirilmeyecek ve bu nedenle sigorta primine tabi tutulmayacak.