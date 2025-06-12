Yemek Kartları Marketlerde Geçerli Mi?

DANISTAY’IN YEMEK KARTLARI KARARI

Danıştay, yemek kartlarının hangi alanlarda geçerli olacağını ve prime esas kazançtan sayılıp sayılmayacağını netleştiren önemli bir karara imza attı. Karara göre, işverenlerin çalışanlarına sağladığı yemek kartı, çeki ya da kupon, lokanta, restoran, market ve büfelerde kullanılması durumunda ayni yardım olarak değerlendirilecek ve sigorta primi hesaplamalarına dahil edilmeyecek.

KULLANIM ALANLARI GENİŞLİYOR

Hürriyet yazarı Noyan Doğan’ın aktarımına göre, Danıştay’ın kararı ile yemek kartlarının kullanım alanları geniş bir biçimde yorumlandı. Kurul, “Beslenme, yalnızca lokanta ile sınırlı değildir; market ve büfelerden alınan besinlerle de karşılanabilir” açıklamasını yaparak, beslenme ihtiyacını gideren her yerde yemek kartlarının geçerli olabileceğini ifade etti.

AYNI YARDIM DEĞERLENDIRMESİ

Kararda ayrıca, yemek kartındaki bakiyenin nakit olarak çekilememesi ve nakit gibi her yerde kullanılamaması nedeniyle bu ödemelerin ayni yemek yardımı kapsamına girmesi gerektiği belirtildi. Böylece, yemek kartı ile yapılan ödemeler nakit ödeme gibi değerlendirilmeyecek ve prime esas kazanca dâhil edilmeyecek. Önceki süreçte SGK, yayınladığı genelge ile yemek kartlarının yalnızca beslenme amacıyla kullanılacağı şartıyla prim dışı tutulabileceğini açıklamıştı. Danıştay’ın kararı da bu genelgeyle uyumlu olarak, yemek kartlarının marketlerde de geçerli olduğunu ve ayni yardım kapsamında olduğunu belirlemiş oldu.

MARKET KULLANIMI SERBEST

Sonuç olarak, çalışanlara sağlanan yemek kartı, çeki ya da kuponuna tanımlanan tutarlar, bugüne kadar olduğu gibi marketlerde kullanılmaya devam edecek. Bu harcamalar, nakit ödeme olarak sayılmayacak ve dolayısıyla sigorta primine tabi tutulmayacak.